Francesco Acerbi ha annunciato di aver giocato il derby con un dolore al ginocchio. Domani la risonanza

Simone Inzaghi (ed anche il ct Roberto Mancini) in ansia per le condizioni di Francesco Acerbi. Il difensore biancoceleste, espulso nel finale del derby perso contro la Roma, ha annunciato su Instagram: “Ho giocato col male quasi tutta la partita. Avrei dovuto chiedere il cambio, non ho voluto abbandonare la barca, ho provato a lottare fino alla fine! Chiedo scusa ai miei compagni, al mister, ai tifosi e a me stesso.

Domani farò la risonanza per essere sicuro che non sia nulla di grave".

Si attende dunque l’esito degli esami strumentali. Il giocatore salterà sicuramente il recupero contro il Torino e le sue condizioni saranno da monitorare soprattutto in vista dell’Europeo.