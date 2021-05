Juve-Inter, bianconero sotto attacco: “Deprimente”

Non si placano le polemiche su Juventus-Inter, critiche pesantissime sull’atteggiamento in campo di uno dei bianconeri









Juventus-Inter di ieri si consegna alla storia andando ad aggiungersi ai tanti incroci tra bianconeri e nerazzurri con infinite polemiche arbitrali. La direzione di gara di Calvarese è stata sconcertante, direttore di gara più volte ‘corretto’ dal Var, Irrati. Tranne che nell’ultimo episodio, quello del rigore decisivo, in cui non pare esserci contatto falloso su Cuadrado. Numerose le situazioni contestate nel corso del match, con critiche che si rincorrono sul web ai protagonisti, non soltanto arbitrali ma anche nei confronti dei giocatori.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, critiche pesanti | “Calvarese da record: imbattibile”

Juventus-Inter, l’attacco di Ravezzani a Chiellini: “E’ antisportivo”

Finisce in particolare nell’occhio del ciclone Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero è stato protagonista di un rocambolesco autogol, in cui ha cercato di ‘vendere’ il contatto con Lukaku come un fallo del belga, essendo invece lui a trattenerlo e venendo sconfessato dal Var. In precedenza, in un episodio molto simile, ha lamentato una spinta sempre dall’attaccante, con un tiro successivo di Lautaro Martinez finito in rete ma nemmeno considerabile come gol annullato. Un atteggiamento che ha attirato le critiche pesantissime di Fabio Ravezzani, di ‘Telelombardia’, che su Twitter ha stigmatizzato il comportamento del difensore: “Chiellini ricorre sempre allo stesso espediente quando contrasta un avversario nella sua o altrui area: saltare, cacciare un urlo, e cadere rovinosamente. Lo trovo molto antisportivo e piuttosto deprimente. Però spesso funziona”.