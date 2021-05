La festa dei tifosi per la promozione in Bundesliga 2, quindi in Germania, finisce in tragedia: attaccata la polizia







Dopo un solo anno trascorso nella terza categoria, la nostra Lega Pro per intenderci, la Dynamo Dresda riesce a raggiungere la promozione nella Bundesliga 2. Durante la partita che ha sancito il salto di qualità per i tedeschi, di gran lunga la rosa miglior del campionato, vinta 4-0 contro il Turkgucu Munchen, i tifosi della squadra della Germania hanno attaccato la polizia davanti allo stadio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Sul 3-0, infatti, ci sono stati dei lanci di bottiglie, anche di vetro, e i supporter hanno anche cercato di rompere le barriere con la forza, come è stato riferito da un giornalista dell’agenzia Dpa. Nonostante i tentativi delle forze di ordine di acquietare la folla, si è poi dovuti ricorrere alle maniere forti con il lancio di gas lacrimogeni. I rivoltosi sono stati arrestati e diverse persone sono rimaste ferite.