DIRETTA Serie A, Udinese-Sampdoria | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dacia Arena’ tra le squadre di Gotti e Ranieri in tempo reale

L’Udinese affronta la Sampdoria in una gara valida per la 37esima giornata del campionato di Serie A, diciottesimo turno del girone di ritorno. Due squadre che non hanno più nulla da chiedere a questa stagione: i bianconeri di Gotti proveranno a tornare al successo dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre uscite. I blucerchiati di Ranieri, invece, cercheranno di bissare il successo (2-1) dell’andata per blindare il nono posto in classifica. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘Dacia Arena’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Forestieri; Okaka. All. Gotti

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Jankto; Verre; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

CLASSIFICA: