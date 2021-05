Calciomercato.it vi offre in tempo reale Parma-Sassuolo, gara della trentasettesima giornata di Serie A

La vittoria nel derby della Roma complica tremendamente il compito del Sassuolo che ormai da settimane ha messo nel mirino il settimo posto dei giallorossi. Per continuare a coltivare delle ambizioni da Conference League, i neroverdi sono costretti a battere il Parma oggi e a sperare in un passo falso dei giallorossi all’ultima giornata. Sei punti in due partite: è questo l’obiettivo di De Zerbi. I padroni di casa, dal canto loro, vogliono evitare l’ultimo posto in classifica. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-SASSUOLO

PARMA (3-5-2): Sepe; Dierckx, Bruno Alves, Valenti; Laurini, Hernani, Kurtic, Sohm, Busi; Brunetta, Cornelius. All. D’Aversa

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Defrel, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

CLASSIFICA SERIE A: Inter 88 punti; Atalanta 78; Napoli 76; Milan* e Juventus 75; Lazio* 67; Roma 61; Sassuolo* 56; Sampdoria 49; Verona* 43; Bologna* e Udinese 40; Fiorentina e Genoa 39; Spezia 38; Cagliari* 36; Torino* 35; Benevento 32; Crotone 22; Parma 20

* una partita in meno