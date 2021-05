Calciomercato.it vi offre in tempo reale Benevento-Crotone, ultima spiaggia per la squadra di Filippo Inzaghi

Sfruttare al meglio la sconfitta del Torino e mettere pressione al Cagliari, impegnato in serata contro il Milan. Con questi presupposti il Benevento affronta il Crotone in quella che può essere definita ultima spiaggia nella corsa salvezza. Senza vittorie dalla sfida contro la Juventus, i campani devono vincere per continuare a coltivare ambizioni salvezza. L’ultimo obiettivo dei calabresi è, invece, quello di evitare l’ultimo posto in classifica. Calciomercato.it vi offre la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Benevento-Crotone

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Caprari, Improta; Lapadula. All. Inzaghi F.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Magallan; Pereira, Messias, Cigarini, Benali, Molina; Ounas, Simy. All. Cosmi

CLASSIFICA SERIE A: