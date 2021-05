Mauro Icardi, centravanti del PSG di Leonardo, resta un obiettivo di calciomercato del Milan di Stefano Pioli e spunta un nuovo scenario sul futuro dell’argentino

Il Milan di Stefano Pioli, soprattutto in caso di qualificazione in Champions League, dovrà cercare in sede di calciomercato un altro bomber che possa fare la staffetta con Zlatan Ibrahimovic che, vista la sua età e le condizioni fisiche, non è sempre a disposizione ed al meglio. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, resta forte l’ipotesi Vlahovic, ma la super valutazione di 40 milioni di euro da parte della Fiorentina scoraggia gli uomini mercato rossoneri.

Discorso differente invece se Leonardo, dirigente del PSG, dovesse acconsentire al prestito di Mauro Icardi, centravanti argentino ed ex capitano dei cugini dell’Inter. Il bomber classe 1993 potrebbe lasciare Parigi, ma se non dovessero arrivare offerte, il nuovo scenario del prestito potrebbe non essere da escludere.