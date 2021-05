Calciomercato Juventus, Carnevali su Locatelli: “Futuro ancora in Italia”

Prima di Parma-Sassuolo, Carnevali ha fatto un annuncio di calciomercato su Locatelli, talento cercato anche dalla Juventus

Il Sassuolo manda segnali alle pretendenti di Manuel Locatelli. L’Ad Giovani Carnevali ha rilasciato parole importanti sul talento seguito anche dalla Juventus: “Già la passata stagione ci sono state delle richieste per il ragazzo, ma non potevano andar bene sotto l’aspetto economico – spiega a ‘Sky Sport’ – Sta di fatto che è rimasto con noi e ci sta che possa farlo anche la prossima stagione. Se va via vorrei che restasse nel nostro campionato, l’Italia ha bisogno di giovanti talenti nostrani. Chiaro che stiamo vivendo un periodo difficile sotto l’aspetto economico, è un problema generale. Non so se ci saranno le condizioni per far sì che qualche squadra possa prendere Locatelli. A mio parere lui dovrebbe giocare un po’ più avanti anche se può ricoprire tanti ruoli nello stesso modo”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube









LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, retroscena di Carnevali su Locatelli

Carnevali ha proseguito la sua disamina: “Successore De Zerbi? La speranza che lui rimanga con noi c’è sempre, non è stata presa una decisione definitiva. Di sicuro tiferò per lui ovunque andrà, c’è un legame forte con lui. Ma è ancora prematuro, dobbiamo finire il campionato e poi ognuno farà la sua scelta. Gli auguriamo qualcosa di importante. Italiano, Montella e Giampaolo? Tre ottimi allenatori, li prenderei tutti e tre, sarebbe il massimo (ride, ndr). Sono allenatori di qualità. Penso sia un po’ prematuro pensare a chi ci sarà. Per il momento non abbiamo contattato nessun allenatore”. Il dirigente, in chiusura si è augurato di vedere presto in Nazionale talenti come Scamacca e Raspadori.