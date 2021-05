Il Manchester City di Guardiola irrompe su un obiettivo della Juventus: pronti sessanta milioni per battere la concorrenza

Più giovane e (sperano a Torino) più forte. La Juventus che verrà sarà diversa da quella che in questa stagione sta cercando di agguantare la Champions. I bianconeri devono battere oggi l’Inter per sperare ma – indipendentemente come andrà il finale di stagione – l’estate porterà diversi cambiamenti, in campo e fuori. C’è da valutare la posizione di Pirlo, così come quelle di Ronaldo e Dybala, tanto per citare due dei big bianconeri.

Novità ci saranno anche nella retroguardia con l’addio annunciato di Buffon, quello possibile di Chiellini e l’incertezza sul futuro di Alex Sandro. Proprio sull’out sinistra la Juventus potrebbe intervenire con almeno un acquisto: tra i nomi valutati c’è anche Nuno Mendes, 18 anni, esterno di ottime speranze dello Sporting CP. Per lui però c’è da battere la concorrenza agguerrita del Manchester City di Pep Guardiola. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Guardiola vuole Nuno Mendes

Secondo quanto riferisce il ‘Daily Mail’, i campioni d’Inghilterra non baderanno a spese per rinforzare ulteriormente la propria rosa. Per farlo Guardiola ha messo gli occhi proprio sul giovane terzino portoghese. Per lui sarebbe pronta un’offerta da sessanta milioni di euro, una cifra che metterebbe fuori causa la Juventus.

Classe 2002, Nuno Mendes è stato protagonista del trionfo dello Sporting in campionato: 28 le apparizioni nel torneo portoghese con una rete e un assist. Una stagione decisamente positiva che ha portato il 18enne anche a conquistarsi un posto nella Nazionale maggior con cui ha debuttato a marzo. Ora le sirene dalla Premier League per Nuno Mendes: concorrenza che non farà piacere alla Juve.