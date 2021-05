Calciomercato Juventus, lo Spartak ci ‘prova’ | “Hello Ronaldo”

Annuncio simpatico sui social dell’interesse dello Spartak Mosca per Cristiano Ronaldo, che potrebbe lasciare la Juventus

La posizione di classifica della Juventus è in bilico: potrebbe ancora qualificarsi per la Champions League, ma servono gli incastri giusti dei risultati di Milan e Napoli. Basta un passo falso di una delle due squadre e la contemporanea vittoria dei bianconeri per approdare nella massima competizione europea. E senza la Champions, potrebbe andar via Cristiano Ronaldo.

Il portoghese vuole giocare in Champions e sui social lo Spartak Mosca ha twittato un simpatico “Hello Cristiano“. Alludendo in modo simpatico a un possibile acquisto di Ronaldo.