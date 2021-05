Roberto De Zerbi al termine di Parma-Sassuolo ha parlato anche del suo futuro annunciando la decisione presa

Roberto De Zerbi ha annunciato il suo addio al Sassuolo. Dopo il successo contro il Parma, il tecnico neroverde ha confermato che al termine del campionato lascerà il club. Per lui, come raccontato da Calciomercato.it, c’è lo Shakhtar Donetsk: una decisione che l’allenatore ha già comunicato al club. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, trattativa avanzata | Segnato il futuro di Allegri e Zidane

“Prima della partita di Genova ho comunicato la mia decisione di andare via – le sue parole a ‘Sky’ – . E’ una scelta sofferta, non sono contento. La faccio con il cervello perché non penso di poter dare di più a questa squadra. Penso di aver toccato il massimo, magari un altro può fare meglio. Ma dopo tre anni di mia gestione martellante, essendo sempre esigente al massimo, parlando anche con la società cui sono riconoscente. Sono un professionista e credo che abbiamo toccato il massimo possibile: stiamo lottando per il settimo posto e oggi entrare nei primi sette significa superare una corazzata. Di più non potevo dare a questa squadra. Sono dispiaciuto”.