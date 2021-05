Serie A, Roma-Lazio 2-0 | Dzeko trascinatore, Pedro affossa i biancocelesti

Il derby della Capitale tra Roma e Lazio termina 2-0: Dzeko trascina i giallorossi, Mkhitaryan e Pedro affondano i biancocelesti

Vincono i giallorossi il derby. Prestazione maiuscola di Edin Dzeko, autentico trascinatore della Roma: l’attaccante bosniaco ha fornito l’assist a Mkhitaryan che ha sbloccato la partita nel primo tempo. Nella ripresa la Lazio ha spinto, cercando un pareggio a tratti anche meritato, ma si è esposta alle ripartenze degli uomini di Fonseca. E, così, è arrivato il raddoppio della Roma con un super gol di Pedro. Nel finale di gare c’è stato spazio anche per l’espulsione, per somma di ammonizioni, di Acerbi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

CLASSIFICA E TABELLINO

Roma-Lazio 2-0: 42′ Mkhitaryan, 78′ Pedro

CLASSIFICA: Inter* 88 punti; Atalanta* 78; Milan eJuventus 75; Napoli 72; Lazio 67; Roma* 61; Sassuolo 56; Sampdoria 46; Verona 43; Bologna e Udinese 40; Fiorentina e Genoa 39; Spezia* 38; Cagliari 36; Torino 35; Benevento 31; Crotone 21; Parma 20

*una partita in più