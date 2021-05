Serie A, Juventus-Inter 3-2: decide la doppietta di Cuadrado

Cuadrado decide il Derby d’Italia e permette alla Juventus di battere l’Inter: terza sconfitta in campionato per Conte

Ha la meglio la Juventus sul derby d’Italia, nonostante l’inferiorità numerica, nonostante la situazione non facile della squadra bianconera. A vincere sono le motivazioni e l’obiettivo Champions League da recuperare, anche se la situazione sembra oramai compromessa. Inter che resta a 78 punti, dieci in più dell’Atalanta, mentre la Juventus sale momentaneamente al quarto posto, a pari punti con il Milan, in attesa della gara del Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, furia contro Calvarese: “Imbarazzante”

Juventus-Inter 3-2: decide la doppietta di Cuadrado

Gara che potrebbe essere sbloccata subito all’11’ con Kulusevski che riceve da Chiesa e calcia a botta sicura: Skriniar riesce a deviare sulla linea di porta. Un minuto dopo ci prova l’ex Fiorentina, che calcia col destro da ottima posizione: palla che si impenna e non trova lo specchio della porta. Gara che si accende, però, al 24′ con Darmian che atterra Giorgio Chiellini in area di rigore, dagli sviluppi di un calcio d’angolo: tiro dagli undici metri per Cristiano Ronaldo, che si fa parare da Handanovic la prima conclusione, ma sulla ribattuta trova il piattone col destro per l’1-0.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, espulsione Bentancur | Spunta il gesto di Calvarese

Inter che non ci sta e che dieci minuti dopo è protagonista di un altro rigore: De Ligt colpisce con un pestone Lautaro Martinez e dal dischetto si presenta Lukaku. Conclusione fredda che supera Szczesny e Inter che trova l’1-1. A pochi secondi dall’intervallo arriva la prima la grande occasione per Rabiot, che impegna in due tempi Handanovic, e poi il gol di Cuadrado, alla sua prima rete in stagione. Destro violentissimo del colombiano con leggera deviazione di Eriksen che mette fuori causa Handanovic per il 2-1.

Si torna in campo con una grande occasione per Lautaro al 51′: tiro a giro che va fuori di poco. Al 55′ la gara prende un’altra direzione, con l’espulsione di Bentancur. Doppio giallo per il centrocampista, reo di aver fermato un’azione importante di Lukaku. Pirlo che prova a correre ai ripari e sostituisce Ronaldo: al suo posto entra Morata, ma è nei minuti finali che si accende la sfida.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, Ronaldo sostituito | La reazione del portoghese fa discutere

All’83’ Lukaku trascina con sé Chiellini facendo scivolare in rete la palla, Calvarese non assegna il gol, ma poi viene richiamato dal Var. Dall’on field review il direttore di gara decide di assegnare il 2-2 all’Inter e ammonire il difensore bianconero per la trattenuta. Trascorrono appena cinque minuti e Cuadrado si infila in area di rigore, costringendo Perisic al fallo: calcio di rigore e dal dischetto va proprio il colombiano, che trasforma per il 3-2 definitivo. L’Inter cade per la terza volta in campionato.

CLASSIFICA SERIE A: Inter** 88 punti; Atalanta** 78; Milan e Juventus ** 75; Napoli 72; Lazio* 67; Roma 58; Sassuolo 56; Sampdoria 46; Verona 43; Bologna e Udinese 40; Fiorentina e Genoa** 39; Spezia** 38; Cagliari 36; Torino 35; Benevento 31; Crotone 21; Parma 20

*una partita in meno

**una partita in più