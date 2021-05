Roma-Lazio, Inzaghi: “Giallorossi chirurgici”. Annuncio sul futuro

Simone Inzaghi commenta il ko della sua Lazio contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico della Lazio dopo il match dell”Olimpico’

La Lazio perde il derby e dice praticamente addio alla Champions League. Il tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi, ha commentato il ko contro la Roma: “Penso che il primo tempo sia stato fatto nettamente meglio – ammette ai microfoni di DAZN -, purtroppo non siamo stati bravi nelle occasioni avute e poi abbiamo preso goal al primo tiro in porta della Roma. I giallorossi hanno fatto due tiri e due reti, sono stati davvero chirurgici, meglio di noi all’andata. Champions? L’abbiamo perso a Firenze, c’è rammarico, ci dispiace. La squadra sicuramente non meritava di andare sotto nel primo tempo. Il gol annullato di Muriqi penso ci sia un braccio in fuorigioco. La Roma è stata più brava negli episodi”.

CORREA – “Ha provato per rendersi disponibile ma ha avuto un dolore al soleo. Caicedo, invece, si è messo a disposizione, dopo un’infiltrazione ha giocato alla fine”.

FUTURO – Il prossimo anno faremo l’Europa League che non era scontata – prosegue Inzaghi – Noi abbiamo il dovere sempre di crescere. Siamo stati cinque anni in Europa. Bisogna crescere ulteriormente sapendo che abbiamo contro squadre forti e attrezzate. Dobbiamo migliorarci anno per anno. Sono ottimista per natura. Con il presidente e con il direttore ci vedremo, adesso finiamo queste due partite nel migliore dei modi”.