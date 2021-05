Brutte notizie per Simone Inzaghi: problemi in attacco in vista del derby. Forfait per Joaquin Correa: guai anche per Caicedo

Doppio problema in casa Lazio per Simone Inzaghi in vista del derby che si giocherà stasera alle 20.45 ‘in casa’ della Roma. Forfait sicuro per Joaquin Correa dopo aver ricevuto una botta in allenamento su una vecchia cicatrice. Con lui rischia forte anche Felipe Caicedo, che come sottolineato da ‘Radio Radio’, dovrebbe saltare la stracittadina, riducendo così al lumicino le possibili scelte offensive del tecnico biancoceleste che si ritroverà con i soli Immobile e Muriqi, pronti a partire in coppia dal primo minuto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Sul versante opposto invece la Roma dovrebbe affidarsi all’esperienza di Edin Dzeko in attacco, favorito per partire da centravanti titolare.