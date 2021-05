La Roma di Fonseca conquista il derby. Il tecnico dei giallorossi ha parlato al termine del match dell”Olimpico’

La Roma di Fonseca torna a vincere il derby. I giallorossi si sono imposti per 2 a 0 e il tecnico portoghese è chiaramente soddisfatto della prova fornita: “Sono felice per i tifosi che sono stati sempre vicini alla squadra – ammette il portoghese ai microfoni di DAZNA – Sono soddisfatto, abbiamo preparato bene il match, i ragazzi sono stati concentrati e la Lazio non ha fatto la partita che voleva. Oggi non è tempo di pensare al passato perché quello che conta è che abbiamo vinto una partita importante”.

DIFESA – “Ritorno a quattro? Devo essere sincero, ho cambiato dopo la partita di Manchester, quando ho deciso di rischiare di più. Penso che non c’era più motivo per tornare a tre visto che la squadra ha poi fatto bene”.

DARBOE – “L’ingresso di Darboe ha cambiato la squadra, gioca con coraggio, in verticale. Con lui la squadra è cresciuta davvero tanto e dà equilibrio. Stiamo vedendo quello che può fare, non è facile trovare un ragazzo come lui. Giovane, sereno, aggressivo, il futuro della Roma è suo, non ci sono dubbi”.

MOURINHO – “Mou sa che sono qui per aiutarlo e per aiutare la Roma. Se ha bisogno di un consiglio sono qui per dargli una mano”.

FUTURO – “Il calcio italiano mi piace ma non so cosa può succedere. Difficoltà? Le squadre che marcano uomo contro uomo”