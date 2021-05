La Roma ha reso noti i convocati di Paulo Fonseca per il derby della capitale: indisponibili molti big

Sono 22 i convocati di Paulo Fonseca per il derby della capitale tra Roma e Lazio. Questa sera entrambe le squadre si giocheranno una fetta importantissima del loro futuro europeo. I biancocelesti per sperare ancora nella corsa Champions League, i giallorossi per tenere lontano il Sassuolo in ottica Conference League. Anche nella stracittadina di stasera, però, Paulo Fonseca dovrà fare a meno di parecchi elementi importanti soprattutto in difesa e a centrocampo.

Nell’elenco diramato dalla Roma sui propri canali social, si notano le assenze già comunque preventivate dei tre big out da tempo: Smalling, Spinazzola e Veretout. Insieme a loro mancheranno anche Carles Perez, Diawara, Fazio, Pau Lopez e Calafiori. C’è invece Mirante, che pure non è al meglio fisicamente. Ecco l’elenco completo: Farelli, Mirante, Fuzato, Karsdorp, Ibanez, Jesus, Santon, Reynolds, Mancini, Kumbulla, Peres, Cristante, Pellegrini, Villar, Pastore, Darboe, Zalewski, Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, El Shaarawy.