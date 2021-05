Roma-Lazio, Mkhitaryan: “Parleremo a fine stagione” | Juve e Milan alla finestra

Dopo la vittoria della Roma sulla Lazio, Mkhitaryan ha parlato del proprio futuro: “Non so ancora se rimarrò. Mourinho? Lo ringrazio”

I giallorossi sono tornati a vincere il derby della Capitale, grazie ad una prestazione offensiva molto cinica. A sbloccare il risultato ci ha pensato Mkhitaryan, autore di una stagione di altissimo livello con la Roma. Il trequartista armeno nel post partita, ai microfoni di ‘DAZN’, ha commentato la sua rete e ha ringraziato Dzeko per l’assist: “Ringrazio Edin per il bellissimo assist, questo è il mio 12esimo gol e sono contento”. L’ex giocatore di Arsenal e Manchester United ha parlato anche di José Mourinho: “Differenze con Fonseca? Non so, quello che conta è vincere qualcosa. Vediamo se aiuterà la Roma a vincere, sarebbe bellissimo”. Mkhitaryan, poi, ha parlato anche del suo futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Roma, Mkhitaryan: “Non so se resto” | Juve e Milan in agguato

In quella che è stata una stagione controversa e difficile per la Roma, Mkhitaryan ha certamente brillato ed è stato protagonista di una grande annata. Al termine del match con la Lazio, l’armeno ha rivelato: “Probabilmente questa è stata la mia miglior stagione”. Eppure la sua permanenza nella Capitale non è per niente scontata, con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e l’interesse di grandi club come Juventus e Milan. Mkhitaryan riguardo al suo futuro ha rivelato: “Ci sarò anche l’anno prossimo? Vediamo, ora non posso dire ancora niente. Ho ancora un po’ di giorni per pensare se resterò o meno”. Parole che, certamente, non allontano le voci di un addio ai giallorossi: al contrario, alimentano tutti gli scenari che lo vedono cambiare maglia in Serie A.