Pagelle e tabellino del derby Roma-Lazio, match valido per la 37esima giornata della Serie A 2020/21

Roma

Fuzato 7: l’highlights più importante è con un’ottima parata su Luis Alberto, poi un po’ di apprensione per un paio di uscite palla al piede rivedibili. Paratona poi su Immobile di tacco, anche se era comunque offside, e anche pochi minuti dopo. La vittoria è anche sua.

Karsdorp 6,5: parte un po’ in sordina, ma tiene bene alla lunga anche in area di rigore dove è molto attento. Lulic non lo preoccupa più di tanto. Tiene benissimo e non passa più niente.

Mancini 6: si fa imbucare un po’ troppo facilmente in due occasioni, non è preciso nella chiusura e nel posizionamento. Poi sale in condizione e precisione.

Ibanez 5: ogni volta che il pallone arriva dalle sue parti con un avversario nei paraggi c’è sempre la sensazione che possa succedere qualcosa di brutto per la Roma. Immobile lo supera spesso, nel primo tempo si calcia addosso e viene graziato in area. Dal 38′ Kumbulla 6: una buona partita contro una Lazio mai pericolosa. Fa intravedere un po’ più di tigna.

Peres 5,5: contro Lazzari subisce sempre lo stesso movimento, anche se col passare dei minuti gli prende le misure. Senza infamia e senza lode, esce anche perché ammonito. Dal 45′ Santon 6: appunto, entra perché il compagno era ammonito ma dopo pochi secondi si fa ammonire pure lui. Poi controlla la situazione senza patemi.

Cristante 6,5: lo ripetiamo, a centrocampo è il suo ruolo. Inizialmente non prende in mano le redini della situazione, pecca di personalità in fase di ‘distruzione’. Negli ultimi metri è sempre preciso e lucido. Sfiora pure il gol.

Darboe 7: affronta il suo primo derby con calma olimpica. Personalità da veterano, da far invidia a tanti suoi coetanei. Si prende qualche rischio, che però paga quasi sempre. Bravo anche davanti alla difesa in interdizione.

El Shaarawy 6: non tocca tantissimi palloni, ma è molto lucido. Fa la cosa giusta, anche se gli manca lo spunto per saltare l’uomo o per calciare in porta. Si mette al servizio della squadra. Dal 72′ Pedro 7: il gol del 2-0 è bello tecnicamente e moralmente per lui. In contropiede è una continua spina nel fianco. Il rammarico è quello di non averne fatti altri.

Pellegrini 6: come sempre lotta dappertutto, è un po’ ovunque. Si sporca le mani, ma quando si tratta di fornire l’ultimo passaggio commette un paio di errori non da lui, abbastanza evidenti per misura. Dal 72′ Villar 6: qualche buon filtrante negli ultimi metri.

Mkhitaryan 6,5: la sua partita non è eccelsa in realtà, partecipa alle azioni più importanti e si va trovare al posto giusto al momento giusto sul gol che decide il derby. Lo stretto indispensabile.

Dzeko 7,5: nel primo tempo è fondamentale per la pericolosità della Roma. Tre quarti del gol del vantaggio di Mkhitaryan è il suo, poi continua a lottare e a fare a sportellate. Non segna, ma per la prestazione lo meriterebbe largamente.

All.: Fonseca 7: si congeda con una gioia mica da ridere, anche se non cancella tutto il resto della stagione. I tifosi gli chiedevano almeno questo, li ha accontentati con una vittoria meritatissima in cui la Roma gioca bene ed è pericolosa ogni volta che scende in attacco. Peccato per i giallorossi non averne fatti altri.