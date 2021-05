Voti e tabellino del primo tempo Juventus-Inter, match dell’Allianz Stadium valevole per la 37° giornata del campionato di Serie A. Bianconeri avanti grazie al sigillo nel recupero di Cuadrado

Il destro vincente di Cuadrado nel recupero permette alla Juventus di chiudere in vantaggio all’intervallo il Derby d’Italia contro l’Inter. Handanovic incerto nell’occasione, con il capitano nerazzurro che aveva in precedenza respinto il penalty di Cristiano Ronaldo poi ribadito in rete dallo stesso CR7. Lukaku sfrutta un altro rigore concesso per il contatto de Ligt-Lautaro e pareggia i conti per i campioni d’Italia, prima della sassata dalla distanza di Cuadrado (per lui primo sigillo stagionale). La sfida tra bomber continua: 23 gol Lukaku, contro i 29 messi a referto del capo-classifica Ronaldo. La mossa Kulusevski finora non paga per Pirlo, Eriksen non brilla nella mediana interista. Garanzia Barella, prestazione positiva anche per Rabiot in mezzo al campo.

JUVENTUS

Szczesny 6

Danilo 6

De Ligt 5,5

Chiellini 6,5

Alex Sandro 6

Cuadrado 7

Bentancur 5,5

Rabiot 6,5

Chiesa 6

Kulusevski 5

Cristiano Ronaldo 6

All. Pirlo 6,5

INTER

Handanovic 6

Skriniar 6,5

De Vrij 6

Bastoni 6

Hakimi 5,5

Barella 6,5

Brozovic 6

Eriksen 5,5

Darmian 5

Lukaku 6,5

Lautaro Martinez 6

All. Conte 5,5

Arbitro: Calvarese 5

TABELLINO

JUVENTUS-INTER 2-1

24′ Cristiano Ronaldo; 35′ Lukaku (I); 48′ Cuadrado

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Bonucci, Arthur, McKennie, Ramsey, Dybala, Bernardeschi, Morata, Felix Correia

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Antonio Conte

A disposizione: Radu, Padelli, Ranocchia, D’Ambrosio, Young, Gagliardini, Vecino, Sensi, Perisic, Pinamonti

Arbitro: Calvarese (sez. Teramo)

VAR: Irrati

Ammoniti: Kulusevski (J), Bentancur (J), Darmian (I)

Espulsi:

Note: recupero 3′