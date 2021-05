Nel sondaggio di CM.IT in vista di Juventus-Inter, Lukaku batte Ronaldo; per i tifosi sarà lui l’uomo decisivo

Per la 37a giornata di Serie A, oggi alle ore 18 scenderanno in campo Juventus e Inter. La sfida sarà decisiva in vista della lotta per la zona Champions League, che vede i bianconeri inseguire disperatamente Napoli, Milan e Atalanta. Calciomercato.it, quindi, tramite un sondaggio, ha chiesto ai suoi follower di Twitter una previsione sul giocatore che risulterà decisivo stasera.

Per il 44.8% dei votanti, sarà Romelu Lukaku il giocatore decisivo in Juventus-Inter. L’attaccante belga, nella previsione dei tifosi, ha superato anche Cristiano Ronaldo (25.9%), Paulo Dybala (19%) e il compagno d’attacco Lautaro Martinez (10.3%).