Juventus-Inter, il derby d’Italia si infiamma sul web

Questo pomeriggio si giocherà Juventus-Inter, sfida delicatissimi per i bianconeri di Pirlo. Sui social impazza l’hashtag #Nopasillo

Le residue speranze Champions della Juventus di Pirlo passano dal big match di oggi contro l’Inter campione d’Italia. Si tratta di un vero e proprio passaggio di consegne tra la compagine bianconera, capace di dominare i precedenti nove campionati, e i nerazzurri di Antonio Conte, meritevoli invece di aver interrotto una lunga egemonia. A tal proposito la marcia d’avvicinamento al calcio d’inizio di Juventus-Inter non è delle più tranquille con malumori crescenti da parte dei tifosi bianconeri per una presunta iniziativa relativa alla passerella per i neo campioni. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Juventus-Inter, tifosi contrari alla passerella: furia sui social

L’iniziativa della passerella rappresenta qualcosa di intollerabile per una nutrita fetta di tifosi della Juventus, che sui social hanno alzato la voce, manifestando tutto il proprio malumore. A tal proposito è impazzato su Twitter l’hashtag #nopasillo che ha raccolto i pensieri dei supporters bianconeri, letteralmente scatenati. Ecco alcuni dei tweet:

Non esiste… in 9 anni di scudetti consecutivi nessuno si è sognato di farci nessuna passerella d’onore! Quindi no!!!! #NoPasillo — ɬąɬყ🌻🤍ᏗᎷᏗᏁᎥᎷ 💫 (@tatyadp10) May 15, 2021

Sottintesi i meriti dell’Inter, non è tanto la passerella in sé, che in altre circostanze acclamerei, quanto l’alzata di scudi dell’opinione pubblica che in nove anni di vittorie della Juve non si è esposta se non per sminuire e ora pretende dimostrazioni non dovute. #NoPasillo — Monica Romeo (@Juv3girl38) May 14, 2021