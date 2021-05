Juventus-Inter, futuro Conte: Marotta conferma l’incontro

Prima di Juventus-Inter, Giuseppe Marotta ha parlato della partita e del futuro di Antonio Conte: conferma l’incontro

Le parole di Giuseppe Marotta a ‘Sky’ prima di Juventus-Inter: “Veniamo da campioni d’Italia ed è una cosa insperata. E’ un impegno che possiamo onorare. Ho avuto la fortuna la fiducia del presidente Zhang.

EMOZIONE – “Quando si vince c’è sempre una forte emozione. Questa vittoria è insperato nelle tempistiche, non immaginavo di conquistare un trofeo così importante e stiamo ancora vivendo questo traguardo. Zhang è a Milano da questa settimana: questo è il derby d’Italia ed è giusto che anche il presidente sia vicino”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus-Inter, Marotta: “Trasferimento mi ha dato grandi stimoli”

PENTIMENTO JUVENTUS – “Si è voltata pagina: vale per i giocatori, per gli allenatori e anche per i dirigenti. Il passaggio all’Inter mi ha dato tantissimi stimoli coronati da questo traguardo: a posteriore posso dire che è bello vincere”.

CONTE – “Conte è un vincente e lo ha dimostrato con l’Inter. E’ normale che gli allenatori avvincenti siano ambiziosi: è normale che il ciclo può essere migliorato. Quanto prima ci sarà un incontro tra lui e il presidente. Spero che si possa continuare”.