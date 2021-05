Juventus-Inter, prima il rigore per fallo di Darmian su Chiellini poi su Lautaro Martinez: è furia social contro Calvarese

Primo tempo di Juventus-Inter decisamente intenso. Nel giro di pochi minuti il protagonista diventa Calvarese con il Var: l’arbitro è chiamato due volte al monitor, prima per un contatto Darmian-Chiellini nell’area nerazzurra, poi tra de Ligt e Lautaro Martinez in quella bianconera. In entrambi i casi la decisione del direttore di gara è di assegnare il penalty. Una doppia sanzione che fissa il punteggio sull’1-1 ma che fa infuriare i social.

Alcuni tweet sui due episodi cruciali del derby d’Italia:

Masterclass di CalVARese sul calcio di rigore 😍 #JuveInter — Berni.Lifestyle (@BerniLifestyle) May 15, 2021

40 falli in area e fischia il rigore per la juve.. senza aiuto non ce la fate proprioooooo #JuveInter — Marta Milia (@MartaMilia1) May 15, 2021

Rigore come da previsione regalato! un rigore del genere non lo danno al 99%. L’altro 1% solo quando c’è la Juve. #JuveInter — Francesco Menta (@MentaFrancesco) May 15, 2021

Rigore a dir poco generoso anche per loro, ma è abbastanza coerente con gli altri che gli hanno dato quindi tutto bene. Effettivamente mi stavo preoccupando che non fosse ancora arrivata la compensazione.#JuveInter — Alessandro (@irrisolvibile) May 15, 2021

Anche questo rigore per l’Inter a dir poco imbarazzante.

Seguendo questa linea ne dovrebbero fischiare 10/15 a partita…#JuveInter — Andrea Centenari (@AndreaCentenari) May 15, 2021

Juventini che si lamentano x il rigore contro.. come se quello a favore fosse netto. #JuveInter — Roberto Anesi (@robertoanesi) May 15, 2021