Mancano poche ore al derby d’Italia tra Juventus e Inter, valido per la 37esima giornata di Serie A: ecco la lista dei convocati di Pirlo

Alle ore 18:00 andrà in scena il match più importante della 37esima giornata. Oltre al grande valore e fascino storici, Juventus-Inter sarà un punto cruciale – forse decisivo – per la qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri sono fortemente a rischio Europa League e oggi potrebbe arrivare il verdetto finale. Nel frattempo, Andrea Pirlo ha diramato ufficialmente la lista dei convocati che prenderanno parte alla sfida. Il tecnico può sorridere: tutti i giocatori saranno a disposizione tranne Frabotta, che è da tempo alle prese con una pubalgia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE>>> Juventus-Inter, le probabili formazioni di Pirlo e Conte

Di seguito la lista completa dei convocati: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral. Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski. Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Morata, Felix Correa.

Emanuele Tavano