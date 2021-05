Juventus-Inter, serata ‘horror’ per Calvarese | Esplode la polemica

La prima Juventus-Inter di Calvarese è stata caratterizzata dal caos e da decisioni dubbi: esplode la polemica sui social

Direzione di gara da dimenticare per Calvarese, al suo primo Juventus-Inter. Nel big match delle 18 di Serie A sono arrivati tre calci di rigore e due espulsioni: tante polemiche ed, in particolare, l’ultimo rigore di Perisic su Cuadrado ha fatto scatenare le polemiche su ‘Twitter’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

#JuveInter Calvarese sa di aver sbagliato ad espellere Bentacour, tutto il resto è conseguenza del suo errore. — IoNonEsisto (@zatarraweb) May 15, 2021