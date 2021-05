Gasperini ha parlato di Champions League e Coppa Italia dopo la gara odierna tra Genoa e Atalanta

Felice per la vittoria dell’Atalanta contro il Genoa e per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Era difficile pensare di arrivare tre anni di fila in Champions, quest’anno ancora di più. Ripetersi è sempre difficile, la squadra ha avuto una grandissima reazione da dicembre in poi – spiega a ‘Sky Sport’ – La concorrenza quest’anno era acerrima, tante squadre coinvolte nel giro di pochissimi punti. Oggi abbiamo preso tre gol in una partita sotto controllo e poi abbiamo saputo soffrire, è stata una partita da due facce. Coppa Italia? Sarebbe il coronamento di tutte queste stagioni. Tanti mi dicono che l’Atalanta non vince, ma per noi andare tre volte in Champions vuol dire vincere tanto”.

Gasperini ha parlato anche della distanza tra la sua squadra e l’obiettivo scudetto:”Dipende anche dalle stagioni. Squadre come l’Inter ti fanno undici vittorie di fila e sono veramente tante. Noi cerchiamo con umiltà di migliorare noi stessi. Questo è quello che dobbiamo ambire a fare”.