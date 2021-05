Sfida salvezza decisiva quella in programma, per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, tra Spezia e Torino

Dopo il pesantissimo 7-0 interno patito contro il Milan nell’infrasettimanale, il Torino fa visita allo Spezia per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa guidati da Vincenzo Italiano, si giocano gran parte della salvezza in questa sfida con i granata di Davide Nicola, appaiati in classifica a quota 35 punti (con gli ospiti che devono recuperare la partita contro la Lazio), 4 in più del Benevento terzultimi. I liguri arrivano all’appuntamento dopo il pareggio per 2-2 ottenuto sul campo della Sampdoria. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-TORINO

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Ismajli, Terzi, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Saponara. All. Italiano

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Inter 88 punti; Atalanta e Milan 75; Napoli 72; Juventus 72; Lazio* 67; Roma 58; Sassuolo 56; Sampdoria 46; Verona 43; Bologna e Udinese 40; Fiorentina e Genoa 39; Cagliari 36; Torino* e Spezia 35; Benevento 31; Crotone 21; Parma 20

*una partita in meno