Il big match della trentasettesima giornata del campionato di Serie A, vede sfidarsi nel classico derby d’Italia la Juventus e l’Inter

Il derby d’Italia è sempre una sfida dal grande fascino, a maggior ragione quella di quest’anno che conta moltissimo, soprattutto per la Juventus. L’Inter campione d’Italia del grande ex Antonio Conte può, infatti, decidere il destino della squadra di Andrea Pirlo, quinta in classifica e in lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League. I bianconeri arrivano all’appuntamento dopo la vittoria per 3-1 ottenuta sul campo del Sassuolo, grazie alle reti di Rabiot, Ronaldo e Dybala, questi ultimi arrivati a 100 gol con la maglia del club torinese. Di contro, i nerazzurri, ormai con la testa libera dopo la conquista dello Scudetto, il diciannovesimo della storia, hanno battuto la Roma con un perentorio 3-1 nel turno precedente. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-INTER

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lautaro, Lukaku. All. Conte

CLASSIFICA SERIE A: Inter 88 punti; Atalanta** 78; Milan 75; Napoli 72; Juventus 72; Lazio* 67; Roma 58; Sassuolo 56; Sampdoria 46; Verona 43; Bologna e Udinese 40; Fiorentina e Genoa** 39; Spezia** 38; Cagliari 36; Torino 35; Benevento 31; Crotone 21; Parma 20

*una partita in meno

**una partita in più