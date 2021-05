DIRETTA Serie A, derby Roma-Lazio | Formazioni ufficiali – LIVE

Calciomercato.it vi offre il derby dell’Olimpico’ tra le squadre di Fonseca e Inzaghi in tempo reale

La Roma e la Lazio si affrontano nel derby della Capitale valido come ultimo anticipo della trentasettesima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi di Fonseca vogliono vendicare il pesante ko (3-0) dell’andata per blindare il settimo posto in classifica e non rischiare di restare fuori dalle coppe europee. I bianconcelesti di Inzaghi, che hanno una partita da recuperare, sono costretti a vincere per tenere vive le residue speranze di qualificazione in Champions. Calciomercato.it vi offre il big match dello stadio ‘Olimpico’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-LAZIO

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Peres; Darboe, Cristante; El Shaarawy, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto, Lulic; Muriqi, Immobile. All. Inzaghi

CLASSIFICA: Inter** 88 punti; Atalanta** 78; Milan eJuventus 75; Napoli 72; Lazio* 67; Roma 58; Sassuolo 56; Sampdoria 46; Verona 43; Bologna e Udinese 40; Fiorentina e Genoa 39; Spezia** 38; Cagliari 36; Torino 35; Benevento 31; Crotone 21; Parma 20

*una partita in meno

**una partita in più