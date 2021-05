Juventus, in bilico il futuro di Fabio Paratici: il giorno decisivo potrebbe essere il 27 maggio con l’assemblea Exor

Un match che ha sempre avuto un fascino particolare, un match che non è mai da considerare come tutti gli altri. Perché Juventus–Inter ha un fascino e una storia tutto suo. E in questo senso la storia in questione è legata molto più all’ambiente bianconero. L’Inter, che ha conquistato il titolo di campione d’Italia, si presenta da vincitrice a Torino, con una Juventus che ancora deve conquistarsi il posto in Champions League. Una qualificazione che appare lontana visto che le cose potrebbero decidersi addirittura durante questo turno: se i bianconeri non dovessero riuscire a fare punti, la qualificazione dipenderebbe poi dai risultati di chi li precede. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, il 27 maggio il futuro di Paratici

E legati a quelli che saranno i risultati stagionali saranno le eventuali permanenze o meno di calciatori, tecnico e dirigenti. Perché per Andrea Pirlo sarà fondamentale conquistare la Champions League, ma anche per Fabio Paratici il futuro in bianconero potrebbe subire importanti novità. Il rinnovo tarda ad arrivare e una data svolta potrebbe essere il prossimo 27 maggio, come riferisce ‘Tuttosport’.

Quel giorno, in cui è stabilita l’assemblea Exor, potrebbe decidere le sorti dell’attuale managing director bianconero. Le chance di un addio ci sono e la soluzione più probabile, rivela il quotidiano torinese, sarebbe quella di una promozione di Federico Cherubini, con l’ascesa di alcuni dei suoi uomini migliori. Più difficile che possa arrivare qualcuno da altre società. Anche l’ipotesi della permanenza, però, non è da escludere, anche se diverse big europee hanno messo gli occhi sul dirigente bianconero.