Tokyo 2020, si allontana il sogno per Schwazer: ricorso respinto

Brutte notizie per Alex Schwazer, il tribunale federale svizzero ha respinto il ricorso presentato dal marciatore italiano

Si allontana il sogno Tokyo 2020 per Alex Schwazer. Il tribunale federale svizzero ha negato la sospensione della squalifica di otto anni che gli avrebbe permesso di tentare la qualificazione per i Giochi. Secondo quanto si legge dalla sentenza “di regola e per costante prassi nelle controversie come quelle in esame l’effetto sospensivo o altre misure cautelari entrano in considerazione soltanto se, sulla base di un esame sommario dell’incarto, il rimedio di diritto pare molto verosimilmente fondato” mentre “nel caso concreto tale presupposto non è adempiuto“.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

La sentenza è arrivata dopo i pareri negativi espressi da World Athletics, Wada e Tas. Ora Schwazer potrebbe ancora rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ma con tempi più lunghi che non consentirebbero di partecipare all’Olimpiade. “È davvero un peccato perché Alex era in una forma eccellente” ha commentato il suo legale Gerhard Brandstaetter.