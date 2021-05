Le ultime sui diritti tv della Serie A, per la quale spunta la novità di una partita in chiaro

La Lega calcio è ancora al lavoro per l’assegnazione dei diritti tv della Serie A. Oggi è prevista una nuova assemblea per il ‘pacchetto 2’, che comprende 3 gare in coesclusiva con Dazn, che ha già acquisito i diritti per il prossimo triennio. Da una precedente assemblea, riporta il ‘Corriere dello Sport’, si sarebbe già stabilito che la proposta di Sky non sarà presa in considerazione se il gruppo non rinuncerà al ricorso contro l’assegnazione dei diritti a Dazn. La Mediaset potrebbe dunque approfittarne per strappare l’accordo con la Lega.

Serie A, diritti tv: spunta l’ipotesi Mediaset per il ‘pacchetto 2’

La grande novità potrebbe infatti essere la riformulazione di un nuovo bando per il ‘pacchetto 2’ con una di queste tre sfide (quella del lunedì sera) da trasmettere in chiaro. In precedenza Mediaset si era detta interessata solo se avesse potuto usufruire dell’opzione “in chiaro”, ma per cambiare il bando serve l’ok di 12 società. Un’altra alternativa per la modifica del pacchetto sarebbe l’inserimento degli highlights degli altri sette incontri, in modo tale da permettere a Sky la realizzazione di trasmissioni di approfondimento.