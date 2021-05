Serie A, diritti tv 2021-2024 | Assegnato il pacchetto 2

La Lega Serie A ha assegnato il pacchetto 2 dei diritti tv del prossimo triennio all’emittente televisiva Sky

I diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024 sono stati assegnati alla piattaforma streaming DAZN. Un duro colpo per Sky, che aveva acquistato i diritti per la Champions, l’Europa e la Conference League. Sull’emittente televisiva ci sarà anche la Serie B. Inoltre, secondo quanto riferito da ‘Calcio e Finanza‘, il pacchetto 2 della Serie A è stato assegnato a Sky.

Il pacchetto 2 dei diritti tv della Serie A comprende tre partite in co-esclusiva con DAZN. Una ‘piccola soddisfazione’ per l’emittente televisiva, che non potrà trasmettere tutti i match come negli ultimi anni. A favore della pay tv di Comcast hanno votato sedici club: Napoli e Lazio si sono astenute e Crotone e Parma non hanno votato in quanto già retrocesse in B.