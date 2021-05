Roma-Lazio, Inzaghi: “Immobile ha ragione”. E su Mourinho…

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Roma

Meno uno all’ultimo grande appuntamento stagionale per la Lazio, che spera ancora – almeno matematicamente – alla qualificazione in Champions League. Per cercare il miracolo fino all’ultimo, però, per i biancocelesti è a dir poco obbligatoria la vittoria nel derby contro la Roma di domani sera. Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa: “Sicuramente domani non sarà una partita come le altre, abbiamo dimostrato di crederci fino alla fine. Chiederò ai ragazzi di avere umiltà e determinazione”.

Mourinho alla Roma stimolo anche per la Lazio? “Al prossimo anno ci si penserà, ora focalizziamoci su domani, è un derby importantissimo. Il palmares di Mourinho parla chiaro, sarà un valore aggiunto per la Roma. Prima pensiamo al derby e alle altre due che mancano”.

Non mancano i rimpianti per Inzaghi: “Senz’altro, ma penso anche alle difficoltà avute, alle energie perse in Champions. Abbiamo fatto 5 anni insieme, ottenuto 72 punti, poi 70, quest’anno ci sono ancora 3 partite. L’unica volta che abbiamo fatto 60 punti era quando le prime 3 posizioni erano già delineate e avevamo la finale di Coppa Italia. Anche quest’anno i ragazzi sono stati bravissimi, normale che qualche rammarico ci sia”.

Inzaghi commenta anche le parole di Immobile dopo Lazio-Parma e il bisogno di lavorare sull’aspetto mentale: “Ha detto parole giustissime, sono contento di allenare un calciatore come lui”.