L’attaccante salterà Juventus-Inter di scena domani ore 18 all”Allianz Stadium’ di Torino e valevole per la 37esima giornata di Serie A

Meno di ventiquattro ore a Juventus-Inter, una sfida che verrà tanto se non tantissimo per i bianconeri di Pirlo in ottica Champions – anche se la qualificazione non dipende più solo da loro – ma anche per i nerazzurri del grande ex Antonio Conte, uno che non molla e che non mollerà nulla nonostante lo scudetto sia già in tasca.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Mendes esclude un club

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Allegri aspetta il Real: occhio all’incrocio Londra-Milano-Torino

Il derby d’Italia in programma domani ore 18 all”Allianz Stadium’, valevole per la 37esima giornata di Serie A, non avrà però uno degli attesi protagonisti, vale a dire Alexis Sanchez. Stando alle ultime di ‘Sky Sport’, infatti, l’attaccante dell’Inter non è riuscito a smaltire del tutto il problema alla caviglia rimediato mercoledì contro la Roma. Il cileno non è nemmeno partito con i compagni alla volta di Torino.