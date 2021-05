Inter, Hakimi: “Siamo più forti. Possiamo aprire un ciclo”

Hakimi si confessa sulle pagine di Sportweek. Il terzino marocchino ringrazia Antonio Conte per la crescita avuta in questi mesi. Ecco le parole del giocatore dell’Inter

Achraf Hakimi è certamente uno dei protagonista del successo dell’Inter. Il terzino, ex Borussia Dortmund, dopo un avvio a singhiozzo, ha conquistato Antonio Conte, non smettendo di segnare e fare assist. Il giocatore è sicuramente un’arma in più per i nerazzurri, con i suoi 7 centri e gli 8 passaggi vincenti, l’ultimo mercoledì sera contro la Roma.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Hakimi – intervistato da Sportweek, settimanale de La Gazzetta dello Sport, che andrà in edicola domani – ringrazia Antonio Conte per la sua crescita: “Devo a lui se oggi sono più completo ma lo scudetto ha reso tutti noi più forti di testa e adesso l’Inter può aprire un ciclo”.