Impegnato nei playoff di Serie B con il Venezia, Youssef Maleh dalla prossima stagione vestirà la maglia della Fiorentina: le parole di chi lo ha scoperto

Ieri ha battuto il Chievo con il suo Venezia ed è approdato alle semifinali dei playoff della Serie B per provare a conquistare la promozione in Serie A. Ma Youssef Maleh, a prescindere dal come finirà, giocherà sicuramente nel massimo campionato, essendo stato acquistato a gennaio dalla Fiorentina. E arriva la ‘benedizione’ calcistica di chi lo ha scoperto: CLICCA QUI per leggere le parole di Sabbadini su Maleh!