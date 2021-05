Fiorentina, il comunicato dell’USSI sulle frasi di Commisso | UFFICIALE

Comunicato ufficiale dell’USSI nei confronti del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, per le frasi contro i giornalisti

Hanno fatto molto discutere le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, in conferenza stampa questo pomeriggio. Il presidente viola se l’è sostanzialmente presa coi giornalisti e non è mancata la replica dell’Unione Stampa Sportiva Italiana in un comunicato ufficiale. Di seguito, la nota: “Federazione nazionale della Stampa italiana, Associazione Stampa Toscana, Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, Unione Stampa Sportiva Italiana e Ussi Toscana denunciano con forza le intollerabili offese pronunciate dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in una videoconferenza stampa, che avrebbe dovuto fare il punto della situazione dopo la salvezza raggiunta in campionato, e che invece si è trasformata in un allucinante processo a tutti i colleghi che hanno seguito la squadra“.

Fiorentina, la denuncia dell’USSI nei confronti di Commisso

Continua il comunicato congiunto di denuncia contro le parole di Rocco Commisso: “Parole inaccettabili, quelle pronunciate da Commisso, mai ascoltate in un incontro stampa e non giustificabili nemmeno con l’amarezza di una stagione difficilissima. Commisso ha parlato di giornalisti ruffiani e addirittura manipolati da presidenti di altri club, di giornalisti che fanno i soldi con la Fiorentina, di giornalisti che non raccontano mai il vero. Inutile anche il tentativo di intervenire per chiedere a Commisso un approccio diverso, più sereno e confacente alla situazione nella quale si stava trovando, fatto dal presidente dell’Ast, Sandro Bennucci, al quale è stata tolta la parola dopo pochi secondi con una frase secca. Un atteggiamento inqualificabile: solo nei regimi autoritari si verificano comportamenti del genere. In una prossima occasione, di fronte a simili epiteti, i colleghi sono invitati a uscire dalla video conferenza“.

Poi l’appello alla Lega Serie A e alla FIGC: Fnsi, Associazione Stampa Toscana, Ordine dei giornalisti della Toscana, Ussi nazionale e Ussi Toscana si rivolgono a Federcalcio e Lega di serie A perché approfondiscano, anche attraverso la Procura federale, quello che è accaduto stamani, 14 maggio 2021, durante la videoconferenza del presidente della Fiorentina. Un appello è rivolto anche al prefetto di Firenze, Alessandra Guidi, perché intervenga nel caso in cui le parole di Commisso possano provocare atti irresponsabili nei confronti dei giornalisti. Gli organismi della categoria sono pronti a schierarsi al fianco di tutti quei colleghi che, chiamati in causa direttamente, abbiano intenzione di rivolgersi ai propri legali“.