Olanda, sono 34 i pre-convocati da Frank de Boer in vista dei campionati europei: out van Dijk, presenti cinque giocatori della Serie A

Una squadra giovane e con voglia di stupire. Dal terzo posto ottenuto al Mondiale 2014 sono passati troppi anni e nel mezzo tante delusioni, comprese le mancate qualificazioni ad Euro 2016 e ai Mondiali 2018. Ora l’Olanda torna nell’elite europea con una squadra ricca di talento e, come al solito, con tanti giovani interessanti. Sono 34 i giocatori chiamati dal ct Frank de Boer per il campionato europeo. La nazionale arancione, inserita nel gruppo C con Austria, Ucraina e Macedonia del Nord, disputerà le tre gare della fase a gironi ad Amsterdam. Tra i 34 pre-convocati ci sono cinque giocatori che militano nella nostra Serie A. Si tratta dell’interista de Vrij, degli atalantini Hateboer e de Roon, del romanista Karsdorp e dello juventino de Ligt. Assente il giocatore più rappresentativo, Virgil van Dijk, che ha preferito rinunciare all’Europeo per recuperare dal grave infortunio che lo ha costretto a saltare praticamente tutta la stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Euro 2020, i pre-convocati di de Boer

Tra i 34 pre-convocati, come detto, ci sono cinque italiani. Niente da fare per Kevin Strootman, che sperava in una chiamata. Assente un altro ‘senatore’ della squadra, Ryan Babel. Presenti invece due esordienti, il giovane attaccante Cody Gakpo del Psv e i difensori St. Juste (Mainz) e Timber (Ajax). Questi i pre-convocati:

Portieri: Stekelenburg (Ajax), Bizot (Az Alkmaar), Krul (Norwich), Cillessen (Valencia).

Difensori: Wijndal (Az Alkmaar), de Ligt (Juventus), Dumfries (Psv), Timber (Ajax), St. Juste (Mainz), de Vrij (Inter), Karsdorp (Roma), Hateboer (Atalanta), van Aanholt (Crystal Palace), Ake (Manchester City), Tete (Fulham), Veltman (Brighton), Blind (Ajax).

Centrocampisti: Klaassen (Ajax), Wijnaldum (Liverpool), de Roon (Atalanta), Gravenberch (Ajax), van de Beek (Manchester United), F. de Jong (Barcellona), Koopmeiners (Az Alkmaar), Vilhena (Krasnodar).

Attaccanti: Depay (Lione), Weghorst (Wolfsburg), Bergwijn (Tottenham), Berghuis (Feyenoord), Malen (Psv), Gakpo (Psv), L. de Jong (Siviglia), Promes (Spartak Mosca), El Ghazi (Aston Villa).