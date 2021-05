Coronavirus, il bollettino del 14 maggio: 7.567 nuovi casi, da lunedì nuovi colori per le regioni con tutt’Italia in giallo tranne la Valle d’Aosta

Il Ministero della Salute ha pubblicato il consueto bollettino giornaliero relativo all’emergenza Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati 7.567 i nuovi casi registrati in Italia, mentre il numero dei morti è pari a 182. Sale così ad almeno 4.146.722 il numero di persone che hanno contratto il virus, mentre il totale delle vittime da febbraio 2020 è di 123.927. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.683.189. Gli attuali positivi risultano essere in tutto 339.606. I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 298.186, ovvero 11.160 in più rispetto a ieri. Mentre il tasso di positività è 2,5%.

Novità anche per quanto riguarda i colori delle regioni. Da lunedì 17 maggio, tutt’Italia sarà gialla tranne la Valle d’Aosta che resta in arancione. Cambio colore dunque per Sardegna e Sicilia.