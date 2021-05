Ousmane Dembele torna in auge per la Juventus in vista della prossima stagione. Pronta una prima offerta: il Barcellona è a un bivio

La Juventus è in lotta per un posto nella prossima Champions League. Per farlo dovrà riuscire a scavalcare una tra Napoli, Milan e Atalanta nel corso delle prossime due e conclusive giornate del campionato di Serie A. Non sarà affatto semplice per Ronaldo e soci che dovranno peraltro anche vedersela con i campioni d’Italia dell’Inter. Strada quindi tutta in salita per la squadra di Pirlo, mentre al di fuori del terreno di gioco Agnelli e i suoi pensano già alle mosse da effettuare nel prossimo futuro, tra campo e mercato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, offerta per Dembele: le cifre

La dirigenza juventina punterà, nei limiti delle possibilità economiche date dal periodo storico, a potenziare la rosa con innesti di caratura internazionale. Dalla Spagna in questo senso rilanciano nuovamente il profilo di Ousmane Dembele, attaccante esterno del Barcellona in scadenza di contratto nel 2022, che dopo annate complesse è riuscito a ritagliarsi con Koeman uno spazio più importante. Tutto ciò però potrebbe non bastare per la sua permanenza al Camp Nou. Secondo quanto sottolineato da ‘Fichajes.net’ il calciatore ha riscosso l’interesse del Manchester United e del Liverpool senza una proposta, mentre la prima vera offerta per Dembele da un grande club è arrivata dalla Juventus, disposta a mettere ben 40 milioni di euro sul piatto.

Al Barcellona preferiscono ancora essere cauti aspettando l’esito del prossimo Europeo, sperando con buone prestazioni del francese in nazionale di provare ad alzare l’asticella fino ai 60 milioni e oltre. La situazione resta ad ogni modo complessa, con il Barça diviso tra un eventuale tentativo di rinnovo e una cessione anticipata per evitare di perdere Dembele a zero il prossimo anno. I 40 milioni offerti dalla Juve per ora non convincono un Barça che spera di ottenere di più.