Riflettori puntati sul difensore in scadenza nel 2022: rinnovo lontano e arriva l’offerta da quaranta milioni di euro

Silenzio sul rinnovo ed allora l’addio diventa opzione concreta. Raphael Varane è in scadenza di contratto con il Real Madrid nel 2022 ma al momento la trattativa per il rinnovo non decolla. Ecco allora che una cessione già in questa finestra di mercato sembra tutt’altro che un’ipotesi remota. Anche perché il 28enne di Lille ha molti ammiratori. Accostato in passato anche alla Juventus, seguito dal Psg, il francese è ora ambito in Premier League. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sorpasso Haaland | Asso nella manica e scambio

Qui, secondo quanto riferisce il ‘Daily Star’, il Manchester United avrebbe già pronta l’offerta per portarlo in Inghilterra. La proposta che potrebbe essere presentata sulla scrivania del presidente Perez ammonta a circa quaranta milioni di euro. Una cifra lontano dai 70 milioni che il Real vorrebbe per Varane, anche se – considerata la pandemia e la scadenza ravvicinata – la richiesta potrebbe essere rivista al ribasso.