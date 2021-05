Calciomercato, tripla pista per la panchina | Da Allegri a Sarri: tutti i nomi

La panchina traballa sempre più in vista del finale di stagione. Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri protagonisti dell’intreccio: le ultime novità

Diverse panchine devono ancora essere sistemate e a fine anno potrebbe concretizzarsi un giro clamoroso, riguardante diverse big di Serie A. Da tenere d’occhio la situazione in casa Lazio. Ormai da settimane il rinnovo di Simone Inzaghi con il club biancoceleste sembra bloccato. Alcuni mesi fa, la fumata bianca pareva scontata, ma ora il futuro del tecnico in panchina è sempre più in bilico e a fine stagione potrebbe arrivare l’addio ai biancocelesti.

Secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’, inoltre, non sarebbero mancati nelle ultime settimane segnali di insofferenza da parte di Claudio Lotito nei confronti dell’attuale allenatore e delle prestazioni della squadra. La sconfitta di Firenze non sarebbe andata giù al presidente, come anche la faticosa vittoria contro il Parma. Inzaghi, invece, è sereno anche quest’anno per i traguardi raggiunti tra Champions League e campionato, in cui comunque sta rimanendo aggrappato alla corsa per i primi quattro posti fino alla fine. Le alternative, in ogni caso, non mancano e sono decisamente prestigiose. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Lazio, Inzaghi al passo d’addio: da Allegri e Sarri, tutti i nomi

La Lazio dovrebbe rispondere, in ogni caso, alla presenza prestigiosa di José Mourinho sulla panchina della Roma. Per questo, le alternative valutate da Lotito sono comunque di alto livello. Il ‘Corriere della Sera’ sottolinea che il presidente è amico di Massimiliano Allegri che ha incontrato insieme a Ambra a pranzo. Si tratta comunque di una pista complicata sia per le ambizioni che per le cifre che presuppone. Il tecnico, inoltre, da diverse settimane è in lizza per la panchina della Juventus.

Sembra più concreto il nome di Maurizio Sarri: ancora non ci sono stati contatti tra le parti e sarebbe pronto a discutere con la Lazio. Negli scorsi giorni, vi abbiamo parlato anche della pista estera per il futuro dell’allenatore. Sinisa Mihajlovic ha meno esperienza a altissimi livelli, ma è un nome molto amato dalla piazza, mentre Gennaro Gattuso sembra ormai ben indirizzato verso la Fiorentina. Nomi e profili da valutare attentamente nel prossimo futuro: la panchina della Lazio al centro di un giro di allenatori caldo e clamoroso.