Il calciomercato Juventus fa i conti con la crisi economica e posticipa gli stipendi, senza Champions addio eccellente per Dybala

La crisi economica e il possibile mancato accesso alla Champions League mettono nei guai le finanze della Juventus. Come tutti i club, i bianconeri hanno risentito della pandemia e studiano le mosse per contiuare a vincere spendendo di meno. L’ipotesi di una ricapitalizzazione è divenuta nuovamente attuale, ma Agnelli vaglia anche altre strategie. In queste settimane, infatti, i bianconeri, riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbero chiesto a tutti i calciatori di posticipare il pagamento di alcune mensilità, in alcuni casi quattro, da marzo a giugno 2021. Si tratta di possibili risparmi molto utili in chiave bilancio.

Calciomercato Juventus, rinnovo più lontano per Dybala

Inoltre, con la prospettiva di giocare la prossima stagione in Europa League (eventualità che toglierebbe circa 60 milioni di euro dai ricavi), sarà più difficile proporre un rinnovo con aumento dell’ingaggio a Paulo Dybala. In scadenza di contratto a giugno 2022, quindi, il talento argentino la prossima estate sarà ancora al centro delle indiscrezioni e l’addio questa volta potrebbe diventare realtà.