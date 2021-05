E’ ancora viva per la Juventus la pista Flick. Il tecnico, che lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione non ha ancora deciso dove siederà in panchina. Arrivano conferme dalla Germania, in merito all’ipotesi bianconera

Il futuro di Hans-Dieter Flick resta tutto da scrivere. Il tecnico, come è noto, lascerà al termine della stagione il Bayern Monaco ma non ha ancora scelto dove sedere in panchina.

Come raccontato da Calciomercato.it, Flick ha ricevuto un’offerta dalla Germania e potrebbe presto prendo il posto di Loew. La Bild conferma l’dea della Federazione tedesca di affidargli il posto di Ct: sarebbe pronto un contratto fino al 2024, così da guidare la Nazionale sia ai prossimi Mondiali che agli Europei. Flick è aperto a lavorare per una nazionale e chiaramente, quella tedesca, ha la priorità ma non è da escludere che decida di allenare un altro club, dopo quello bavarese.

Le offerte al tecnico non mancano e molte sono di prestigio: la Bild, conferma l’interessamento da parte sia della Juventus, che dirà addio ad Andrea Pirlo, che del Barcellona, con Flick pronto ad accettare le offerte provenienti dall’estero. Ma ad oggi nessuna decisione finale è stata presa: il 56enne di Heidelberg non ha fretta, vuole valutare bene il tutto e andare in vacanza al termine della stagione prima di accettare una delle tante proposte.