Niente ritorno alla Juventus dopo l’esperienza al Lione, decisione presa per Mattia De Sciglio, che valuta anche la Premier League

Mattia De Sciglio è molto soddisfatto dell’esperienza al Lione. Autore di 32 presenze stagionali coi francesi, il terzino si è detto concentrato sul finale di stagione ma ha anche rivelato le sue intenzioni per il futuro. Il ritorno alla Juventus sembra dunque da escludere. Per il terzino, ceduto in prestito con diritto di riscatto lo scorso ottobre, resta valida la permanenza in terra francese oppure l’ipotesi di una nuova avventura in Premier League.

Calciomercato Juventus, De Sciglio ‘chiama’ il Chelsea

Paratici è avvisato. Il messaggio di De Sciglio sul suo futuro è chiaro: “Mi piacerebbe restare qui a Lione, dove mi trovo benissimo dentro e fuori dal campo, oppure provare una nuova esperienza all’estero – spiega il terzino italiano ai microfoni di ‘Tuttosport’ – Magari in Inghilterra. La Premier mi affascina e ho sempre avuto un debole per il Chelsea“. In chiusura, nonostante le recenti esclusioni dalla Nazionale, De Sciglio ha mostrato ancora ottimismo per la convocazione ai prossimi Europei.