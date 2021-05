Il futuro di Gigi Buffon resta ancora tutto da decifrare dopo la sua decisione di lasciare la Juventus a fine stagione. Può ripartire ancora dalla Serie A

Nei giorni scorsi, Gianluigi Buffon ha ufficializzato il suo divorzio dalla Juventus a fine stagione. L’esperto estremo difensore dirà infatti addio definitivamente ai pali della porta bianconera ma potrebbe ancora restare nel calcio giocato. In particolare il portiere campione del Mondo con l’Italia del 2006 potrebbe giocare ancora in Serie A, con la suggestione Atalanta sul tavolo. I nerazzurri non rappresentano però l’unica pista percorribile per Buffon, che oltre ad un clamoroso scenario col Milan, è stato recentemente accostato anche alla Roma di Mourinho. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, Buffon può andare alla Roma: spunta l’aggancio con Totti

La Roma è quindi a caccia da tempo di un nuovo estremo difensore da regalare a Mourinho, prossimo tecnico giallorosso. Come anticipato nei giorni scorsi, intorno all’ambiente romano è salita in cattedra anche l’idea Buffon, che potrebbe finire nel caso all’ombra del Colosseo grazie ad un’amicizia speciale. Nello specifico il collega Matteo Marani, ai microfoni di’ Sky Sport’ ha svelato: “Un aggancio potrebbe essere Francesco Totti. Sappiamo che già da tempo la sirena giallorossa suonò per lui. Penso che il suo discorso sia onesto: deve capire se la proposta che arriva lo fa sentire vivo e gli permette le emozioni che ha diritto ad avere. Parliamo di una leggenda dello sport. Mi auguro che questo addio avvenga nel modo migliore, con la celebrazione che merita: siamo di fronte a un monumento mondiale dello sport. Con Zoff e Yashin siamo di fronte alla storia”.