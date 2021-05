Calciomercato Juventus, blitz per chiudere l’affare | Accordo ad un passo!

Blitz del Gremio per trovare un accordo con la Juventus per il trasferimento di Douglas Costa. Tutti i dettagli

Sarà con ogni probabilità quella di Douglas Costa la prima cessione estiva della Juventus. L’esterno brasiliano, anche quest’anno falcidiato dagli infortuni, rientrerà dal prestito al Bayern Monaco ed è ormai da tempo nel mirino del Gremio. Un’importante accelerata, forse definitiva, per la sua cessione potrebbe verificarsi nelle prossime ore. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juventus, Paratici verso l’addio: asta tra big europee

Calciomercato Juventus, il Gremio vuole chiudere per Douglas Costa | Riunione nelle prossime ore!

Nella giornata di oggi, stando a quanto riportato da ‘Globo Esporte’, è prevista una riunione tra l’agente brasiliano di Douglas Costa e la Juventus per tentare l’accordo tra i club. Raggiunta un’intesa di massima con il calciatore, infatti, il Gremio può arrivare al 30enne solo attraverso la sua rescissione contrattuale con il club bianconero o con un prestito gratuito. In ogni caso, sono ore decisive per il trasferimento di Douglas Costa: la società di Porto Alegre ha il sì del giocatore per il ritorno in Brasile e attende solo il via libera da parte della Juventus. Vi terremo aggiornati.