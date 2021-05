Calciomercato Inter, è fatta per il rinnovo | C’è l’annuncio

Calciomercato Inter, un rinnovo di contratto importante in casa nerazzurra ormai in dirittura d’arrivo: le dichiarazioni







Giorni importanti per il futuro dell’Inter, concentrata a chiudere al meglio il campionato ma anche a definire la situazione societaria e conseguentemente di mercato per la prossima stagione. La tensione tra i nerazzurri potrebbe anche sfociare in qualche addio pesante, ma arriva, intanto, l’annuncio di un rinnovo di contratto importante.

E’ quello di Alessandro Bastoni, difensore lanciato ad altissimi livelli da Conte e per il quale le pratiche per il prolungamento del contratto sono ormai definite. L’agente del centrale, Fausto Pari, ha dichiarato infatti a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Manca soltanto la firma, l’accordo c’è da febbraio”. Una buona notizia per quella che potrebbe essere una colonna della difesa interista dei prossimi anni.